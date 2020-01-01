В Киевской области сгорел швейный цех

Погибших нет.

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В селе Блощинцы Белоцерковского района Киевской области 25 января в одноэтажном здании швейного цеха возник пожар. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Киевской области.

"В 12:30 подразделениями ДСНС пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 400 м кв", - сказано в сообщении чрезвычайников.

Тушение пожара kv.dsns.gov.ua

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Одессчине рядом с отделением пожарных сгорел автобус Нацгвардии.