Зеленский отправился с рабочим визитом в Польшу
Он посетит Освенцим и встретится с президентом Польши.
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26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Польше, где поучаствует в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Офис президента.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша устроила скандал из-за книг об ОУН-УПА.
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