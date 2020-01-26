Зеленский отправился с рабочим визитом в Польшу

Он посетит Освенцим и встретится с президентом Польши.

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26-27 января президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Польше, где поучаствует в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Программой визита также предусмотрена встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Офис президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша устроила скандал из-за книг об ОУН-УПА.