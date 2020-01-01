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Спасатели проверяют пожарную безопасность в школах и детсадах Украины

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Во время проверок в первую очередь обращают внимание на состояние путей эвакуации, пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения.
В Украине проверяют пожарную безопасность в школах и детсадах
В Украине проверяют пожарную безопасность в школах и детсадах
Думская

ГСЧС проверяет соблюдение пожарной безопасности в школах и детских садах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 26 января.

"В Украине продолжаются внеплановые проверки организаций с массовым пребыванием людей, направленные на то, чтобы исключить возможность возникновения пожара на таких объектах, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечить защиту и спасение граждан от воздействия опасных факторов пожара, которыми сопровождается неконтролируемое горение", - сказано в сообщении.

В первую очередь внимание уделяется состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также проверяется наличие и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения, комплектация пожарных щитов противопожарным инвентарем, состояние содержания электрохозяйства, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и прочее.

Напомним, что количество пожаров увеличилось в связи с теплой зимой. Спасатели говорят об увеличении количества пожаров в природных экосистемах: служба уже начала ликвидировать многочисленные возгорания травы, камыша и сухостоя.

При этом в Украине в 2020 в пожарах погибли 133 человека. С начала года 133 человека погибли и еще 99 получили ранения в результате пожаров. Больше половины возгораний произошло в домах украинцев.

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Теги: пожар, пожарные, проверка, пожарная безопасность, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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