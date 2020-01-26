Ребенок хотел прыгнуть из окна: В Одессе мать кинула детей на двое суток

Мать оставила детей и ушла гулять с друзьями.

Полицейские вошли в квартиру и увидели антисанитарные условия facebook.com/odesapolice

В Одессе на улице Семинарской жители дома пожаловались в полицию на детские крики в соседней квартире. Как уверяли соседи, мать оставила детей и ушла на двое суток. Об этом сообщает Патрульная полиция Одессы.

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Полицейские прибыли на место вызова и им рассказали, что женщина закрыла детей одних в квартире и куда-то ушла.10-летний и 3-летний мальчики, оставшись без присмотра взрослых, плакали и просили о помощи.

Старший мальчик, чтобы выбраться из квартиры, открыл окно и пытался прыгнуть с четвертого этажа.

Соседке удалось дозвониться до горе-матери. С явными признаками опьянения она явилась домой и открыла двери.

"Полицейские ужаснулись условиям, в которых живут дети. Везде была грязь и очень неприятный запах", - говорится в сообщении.

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Инспекторы вызвали на место происшествия инспектора ювенальной превенции и специалиста территориального отдела по правам детей, составили акт обследования жилищных условий квартиры, где живут дети.

На 30-летнюю женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за невыполнение родительских обязанностей, по воспитанию детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе дети попали в реанимацию из-за неисправной колонки.