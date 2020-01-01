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В ДТП на Винничине пострадали три человека

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Спасателям ГСЧС пришлось разрезать части автомобилей, чтобы извлечь пострадавших. Всех троих госпитализировали с травмами разной тяжести.
В Винницкой области произошло ДТП
В Винницкой области произошло ДТП
facebook.com/mnsvin

В ДТП в Винницкой области пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 26 января.

Инцидент произошел накануне вечером вблизи села Ксаверовка. По данным спасателей, столкнулись легковые автомобили Scoda Octavia и Mitsubishi Galant.

Сотрудникам спасательной службы пришлось разрезать отдельные элементы автомобилей и отъединить их от питания, чтобы достать пострадавших.

В результате автомобильного происшествия три человека получили травмы различной тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, что ранее работник СБУ насмерть сбил двух людей под Хмельницким. Известно, что водитель превысил скорость, а потерпевшие переходили дорогу в неположенном месте.

Также стало известно, что в Киеве автомобиль Жигули с людьми разорвало пополам в тройном ДТП. Пострадали три человека.

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Теги: ДТП, Винницкая область, пострадавшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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