В ДТП на Винничине пострадали три человека
В ДТП в Винницкой области пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 26 января.
Инцидент произошел накануне вечером вблизи села Ксаверовка. По данным спасателей, столкнулись легковые автомобили Scoda Octavia и Mitsubishi Galant.
Сотрудникам спасательной службы пришлось разрезать отдельные элементы автомобилей и отъединить их от питания, чтобы достать пострадавших.
В результате автомобильного происшествия три человека получили травмы различной тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, что ранее работник СБУ насмерть сбил двух людей под Хмельницким. Известно, что водитель превысил скорость, а потерпевшие переходили дорогу в неположенном месте.
Также стало известно, что в Киеве автомобиль Жигули с людьми разорвало пополам в тройном ДТП. Пострадали три человека.
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