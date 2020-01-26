Умеров: Из Армянска массово выезжают крымчане

Заместитель главы Меджлиса заявил о массовом бегстве людей из города.

Из города Армянск в оккупированном Крыму, где в августе 2018 произошли химические выбросы на заводе Крымский Титан, выезжают люди. Об этом в эфире Общественного радио рассказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

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"Практически все, кто мог уехать, уехали. - рассказывает он. - Так что водоемы, где проходили какие-то процессы, высохли и теперь эти процессы происходят прямо в воздухе".

Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз добавил, что вредные вещества, попавшие в воздух во время аварии, достигли Севастополя. По его словам, оккупационная власть это отрицала.

"О количестве сейчас не скажу, но мы знаем, что процесс выезда людей в другие части Крыма не прекращался. Другое дело, что это связано с продажей дома. То есть, те, у кого есть деньги, даже не рассуждали - поехали, в другом месте купили жилье, где более-менее безопасно для детей, для семьи. А у кого нет денег, будут просто умирать постепенно. Там обострились онкозаболевания, хронические заболевания", - сказал Ахтем Чийгоз.

Напомним, 27 августа 2018 российские СМИ сообщили, что на севере оккупированного Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. В связи с этим образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев в Армянске.