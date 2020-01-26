С "крестного отца контрабанды" Альперина сняли электронный браслет
Адвокат бизнесмена обещает, что Альперин в дальнейшем будет "добросовестно выполнять" возложенные на него обязанности, как подозреваемого.
С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом украинской контрабанды", сняли электронный браслет, сообщил его адвокат Андрей Федур.
"И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадим Альперина — с него сняли "электронный браслет“, закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда)", — сообщил Федур.
При этом адвокат сообщил, что Альперин и в дальнейшем будет "добросовестно выполнять" возложенные на него обязанности, как подозреваемого.
Напомним, что 2 декабря Альперин вышел из СИЗО после внесения 70 миллионов гривен залога. Впоследствии на него надели электронный браслет.
Детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября, когда он прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
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