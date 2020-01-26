С "крестного отца контрабанды" Альперина сняли электронный браслет

Адвокат бизнесмена обещает, что Альперин в дальнейшем будет "добросовестно выполнять" возложенные на него обязанности, как подозреваемого.

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом украинской контрабанды", сняли электронный браслет, сообщил его адвокат Андрей Федур.

"И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадим Альперина — с него сняли "электронный браслет“, закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда)", — сообщил Федур.