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С "крестного отца контрабанды" Альперина сняли электронный браслет

Комментариев: 3
Адвокат бизнесмена обещает, что Альперин в дальнейшем будет "добросовестно выполнять" возложенные на него обязанности, как подозреваемого.
Вадим Альперин остался без браслета
Вадим Альперин остался без браслета
ТСН
 
С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "крестным отцом украинской контрабанды", сняли электронный браслет, сообщил его адвокат Андрей Федур.
 
"И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадим Альперина — с него сняли "электронный браслет“, закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда)", — сообщил Федур.
 
При этом адвокат сообщил, что Альперин и в дальнейшем будет "добросовестно выполнять" возложенные на него обязанности, как подозреваемого.
 
Напомним, что 2 декабря Альперин вышел из СИЗО после внесения 70 миллионов гривен залога. Впоследствии на него надели электронный браслет.
 
Детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября, когда он прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
 
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Теги: контрабанда, Электронный браслет, Вадим Альперин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    26.01.2020, 17:18
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Весной начнутся посадки,осенью не успели.Надо ещё потерпеть)))
Сливной-Бачок    26.01.2020, 16:34
Оценка:  +16
Сливной-Бачок
При таком раскладе , у народа не остаётся другого выбора, как начать Погромы против Жи.довского Беспредела.
Сливной-Бачок    26.01.2020, 16:32
Оценка:  +17
Сливной-Бачок
Жи.довские Слуги крышуют своих Воров, включая Коломойского и Боголюбова.
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