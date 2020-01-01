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В Ужгороде сожгли машину украинского дипломата

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Журналисты утверждают, что сгорела машина чрезвычайного и полномочного посла Украины.
Машину подожгли
Машину подожгли
скриншот видео

В ночь на 26 января возле ресторана Венеция на Славянской набережной города сгорел автомобиль Mercedes-Benz. Авто выгорело полностью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Нацполиции. Как уверяют полицейские, авто принадлежало 49-летнему местному жителю. Фамилия мужчины не разглашается.

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Ужгородский журналист Виталий Глагола выяснил, что подожгли авто чрезвычайного и полномочного посла Украины Игоря Дира. Журналист опубликовал и видео пожара.

“По моей информации автомобиль принадлежит Игорю Диру, чрезвычайному и полномочному послу Украины. Долгое время работал послом Украины в Швейцарии. Не спешил публиковать, ждал подтверждения. Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя. Я попробую достать видео с камер“, - написал Глагола.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони дотла сгорела маршрутка.

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Теги: Ужгород, поджог, автомобиль, видео, дипломат
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