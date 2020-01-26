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В Украине коронавируса нет - Минздрав

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В стране постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий в отношении коронавируса.
Президент заслушал министра здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом из Китая
Президент заслушал министра здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом из Китая
Пресс-служба президента Украины
В Украине по состоянию на 26 января не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба президента Украины.
 

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Министр сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано случаев заражения этим вирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.
 
По словам министра здравоохранения, в настоящее время постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.
 
"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев... Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневная", - отметила Скалецкая.
 

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Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлено инструкцию, как реагировать и проверять пассажиров. Ляшко также заверил, что в Украине готовы лечить вирус, если он будет обнаружен.
 
Напомним, что в Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае.
 

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Теги: вирусы, Минздрав, эпидемия, коронавирус, Зоряна Скалецкая
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    26.01.2020, 17:18
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
В Украине Власти тоже НЕТ, есть только Воры и Су.ки Коломойского.
Сливной-Бачок    26.01.2020, 17:11
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
А как Су.ки народа проверяют, есть у нас этот вирус или нет?
Мне это напоминает обещание Зе.лупы о Перемирии на Востоке, когда на самом деле почти каждый день убивают солдата.?
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