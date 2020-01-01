В Бердянске Запорожской области объявили карантин

В Бердянске Запорожской области до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады, сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена работа некоторых детских учреждений Запорожья и региона.

В ведомстве сообщили, что детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. В результате роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Добавим, что по области также закрыты на карантин еще четыре школы, а именно Тимошевская, Молочанская, Новоалексеевская и Владивская.