Иран не намерен отдавать черные ящики самолета МАУ

Изучением информации черных ящиков, займется иранское Министерство дорог и городского развития.

Черные ящики украинского пассажирского самолета Boeing-737 Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном, будут расшифрованы на иранской территории, сообщило иранское агентство Tasnim.

Член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов заявил, что "бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории".

По его словам, "изучением информации черных ящиков, займется иранское Министерство дорог и городского развития". Он также отметил, что политика Ирана заключается в том, чтобы черные ящики остались здесь в стране и тут же были расшифрованы.