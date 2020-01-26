Сутки на Донбассе: двое военных погибли
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
В воскресенье, 26 января, один военнослужащий погиб в результате обстрела, один подорвался на взрывном устройстве, еще два бойца получили боевые травмы, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток в воскресенье незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, что Украина объявила подозрение "главе артиллерии" "ЛНР".
За 2019 года СБУ задержала более ста сепаратистов. К различным срокам и видам наказания осуждено 43 человека, в том числе двоих – за государственную измену, 16 – за терроризм
Эта же новость на Корреспондент