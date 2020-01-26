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Сутки на Донбассе: двое военных погибли

Комментариев: 1
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
На Донбассе продолжают погибать украинские военные
На Донбассе продолжают погибать украинские военные
 
В воскресенье, 26 января, один военнослужащий погиб в результате обстрела, один подорвался на взрывном устройстве, еще два бойца получили боевые травмы, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 
С начала суток в воскресенье незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня.
 
 
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
 
Напомним, что Украина объявила подозрение "главе артиллерии" "ЛНР".
 
За 2019 года СБУ задержала более ста сепаратистов. К различным срокам и видам наказания осуждено 43 человека, в том числе двоих – за государственную измену, 16 – за терроризм
 
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Теги: обстрел, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    26.01.2020, 21:31
Оценка:  -8
Антибес
Не погибли,а исцелились от алчности и жажды лёгкой наживы.Ведь по другому исцелить этих наёмных убийц от этих недугов невозможно.Медицина бессильна.Вся надежда лишь на защитников Донбасса.
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