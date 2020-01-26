Сутки на Донбассе: двое военных погибли

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В воскресенье, 26 января, один военнослужащий погиб в результате обстрела, один подорвался на взрывном устройстве, еще два бойца получили боевые травмы, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

С начала суток в воскресенье незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, что Украина объявила подозрение "главе артиллерии" "ЛНР".