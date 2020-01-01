Холодницкий рассказал, почему Микитася не выпустили из страны
Экс-нардеп хотел выехать в Великобританию на лечение на 4 дня, но в прокуратуре усомнились в правдивости информации.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, почему экс-народного депутата Максима Микитася сняли с самолета и не выпустили из страны, хотя у него было разрешение на выезд.
"Перед выездом мы получили оперативную информацию о том, что суть и цель поездки возможно не соответствует заявленным, поэтому мною было принято решение об отмене разрешения", - отметил Холодницкий в эфире программы Факти Тижня на телеканале ICTV.
По словам главы САП, Микитась заявил, что едет на лечение в Лондон, но прокуроры усомнились в правдивости этой информации.
"Есть какие-то термины для лечения, за 3-4 дня, на которые давалось разрешение, это невозможно", - добавил Холодницкий.
При этом адвокат Микитася Александр Лысак утверждает, что его подопечный уже несколько раз лечился в этой клинике в Лондоне и у него было соответствующее приглашение от медицинского учреждения.
Напомним, что Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве на сумму более 81 млн гривен.
Высший антикоррупционный суд назначил Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Позже СМИ сообщили, что за Микитася внесли залог и он вышел из СИЗО, но перед тем сумму залога подняли до 80 млн гривен. Мера пресечения уже продлевалась судом и действует до 14 февраля.
20 января Микитася сняли с авиарейса при попытке вылета из Украины.
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