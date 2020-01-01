Холодницкий рассказал, почему Микитася не выпустили из страны

Экс-нардеп хотел выехать в Великобританию на лечение на 4 дня, но в прокуратуре усомнились в правдивости информации.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, почему экс-народного депутата Максима Микитася сняли с самолета и не выпустили из страны, хотя у него было разрешение на выезд.

"Перед выездом мы получили оперативную информацию о том, что суть и цель поездки возможно не соответствует заявленным, поэтому мною было принято решение об отмене разрешения", - отметил Холодницкий в эфире программы Факти Тижня на телеканале ICTV.

По словам главы САП, Микитась заявил, что едет на лечение в Лондон, но прокуроры усомнились в правдивости этой информации.

"Есть какие-то термины для лечения, за 3-4 дня, на которые давалось разрешение, это невозможно", - добавил Холодницкий.

При этом адвокат Микитася Александр Лысак утверждает, что его подопечный уже несколько раз лечился в этой клинике в Лондоне и у него было соответствующее приглашение от медицинского учреждения.

Напомним, что Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве на сумму более 81 млн гривен.