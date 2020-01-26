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Альперину снова наденут электронный браслет - САП

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Антикоррупционная прокуратура будет подавать в суд ходатайство о взыскании с Альперина залога в 70 миллионов гривен за снятие браслета.
Дело Альперина набирает обороты
Дело Альперина набирает обороты
Цензор.нет
 
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства в отношении сотрудников полиции, которые сняли электронный браслет с одесского бизнесмена Вадима Альперина и взыскания с него 70 миллионов гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей, заявил начальник отдела САП Роман Симкив Украинской правде.
 
По словам прокурора, никаких правовых оснований снимать электронный браслет с Альперина не было, и в ближайшее время он будет снова надет.
 
Он пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить электронный браслет в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
"Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить браслет. Если он дал согласие на снятие браслета, то он нарушил это постановление. Поэтому завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса - регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие браслета", - заявил Симкив.
 
 
Прокурор САП подчеркнул, что, когда полиция снимает электронный браслет с подозреваемого, она сообщает об этом прокурору, следователю или детективу, однако в воскресенье никому из представителей обвинения сообщено не было. Тем не менее, браслет был снят около 12 часов дня.
 
"Уже при вмешательстве НАБУ сейчас повторно этот браслет будет надет на Альперина. Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП", - подчеркнул прокурор.
 
Напомним, что адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что с его подзащитного сняли электронный браслет, поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.
 
 
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Теги: контрабанда, Электронный браслет, НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Вадим Альперин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сливной-Бачок    26.01.2020, 23:26
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Жи.довской Мафии только одевают браслеты, а невиновных людей Аваков держит в тюрьме.
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