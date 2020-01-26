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Зеленский прокомментировал потери на фронте

Комментариев: 6
С начала 2020 года уже одиннадцать украинских военных погибли в боях на Донбассе, президент выразил соболезнования.
Владимир Зеленский высказался о ситуации на Донбассе
Владимир Зеленский высказался о ситуации на Донбассе
Корреспондент
 
Президент Владимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе нужно пытаться завершить с еще большими усилиями, комментируя гибель двух украинских военных в зоне ООС в воскресенье, 26 января.
 
"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить.
В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
 
 
Напомним, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве еще один военный погиб и один получил боевую травму. 
 
Всего с начала суток в воскресенье незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня.
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Теги: Владимир Зеленский, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Сливной-Бачок    26.01.2020, 23:22
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Слушай ЗЕлупа, почему твой Кукловод Коломойский не сидит в тюрьме за то, что своровал Миллиард помощи от США, когда этот транш проходил через Приват Бар к, и исчез?
Сливной-Бачок    26.01.2020, 23:19
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Этисолдаты поверили словам Жи.да, что сейчас у нас Перемирие.
Сливной-Бачок    26.01.2020, 23:17
Оценка:  +3
Сливной-Бачок
Я уверен, что семьи погибших искренне желают такую же судьбу твоим детям, которых ты никогда не пошлешь защищать Украину.
Letohradek    26.01.2020, 23:02
Оценка:  +8
Letohradek
Квартальный кретин в предвыборную обвинял Петра Алексеевича в том, что он наживается на войне ... Что же этот тупой крысеныш не заканчивает войну а продолжает на ней наживаться? Зэбилы, ВАМ слово!
TRIGER26    26.01.2020, 22:56
Оценка:  +12
TRIGER26
ну вот и прекращай ... это те не Пороха со сцены гомном поливать ...
Путин-Xyйло    26.01.2020, 22:52
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
ПриЗедент-деловод поблагодарил Xyйла за "поздравления"?
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