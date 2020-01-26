Зеленский прокомментировал потери на фронте

С начала 2020 года уже одиннадцать украинских военных погибли в боях на Донбассе, президент выразил соболезнования.

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе нужно пытаться завершить с еще большими усилиями, комментируя гибель двух украинских военных в зоне ООС в воскресенье, 26 января.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить.

В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Напомним, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на взрывном устройстве еще один военный погиб и один получил боевую травму.

Всего с начала суток в воскресенье незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня.