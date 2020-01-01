В Харькове от взрыва гранаты погиб пенсионер
В квартире жилого дома произошел взрыв. По заключению специалистов, в здании взорвалась граната РГД-5.
В Харькове 26 января в квартире жилого дома по ул.Световая произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате происшествия погиб 63-летний мужчина. Других пострадавших нет.
По заключению специалистов, в квартире взорвалась граната РГД-5.
Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Ранее сообщалось, что в Днепре задержали мужчину, который в ходе ссоры угрожал подорвать собственных родителей.
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