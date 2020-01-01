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В Харькове от взрыва гранаты погиб пенсионер

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В квартире жилого дома произошел взрыв. По заключению специалистов, в здании взорвалась граната РГД-5.
Накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством
Накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством
пресс-служба ГСЧС

В Харькове 26 января в квартире жилого дома по ул.Световая произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате происшествия погиб 63-летний мужчина. Других пострадавших нет.

По заключению специалистов, в квартире взорвалась граната РГД-5.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

 
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Теги: Харьков, смерть, пенсионер, взрыв, граната
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Источник: korrespondent.net

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