Жена Януковича живет в Крыму и владеет сетью магазинов, - СМИ

Жена легитимного прекрасно чувствует себя в аннексированном Россией Крыму.

Бывшая жена беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Людмила на данный момент проживает в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Дом экс-супруги легитимного

По данным журналистов, Людмила Янукович живет в роскошном особняке и владеет сетью супермаркетов по продаже санкционных Россией продуктов.

После развода с мужем Людмиле Янукович достался особняк, который в окружении президента называли "чайным домиком". Особняк, площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное, вероятно, и стал сегодня домом экс-первой леди страны.

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На участке особняка, где живет экс-супруга легитимного, находится трехэтажная вилла общей площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для охраны и обслуживающего персонала, спа, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другие постройки. Дополняет пейзаж парковая зона с посадками кипарисов, сосен и елей, искусственным водопадом и зоной для барбекю.

Простому смертному подобраться к месту обитания Людмилы Янукович сложно. Ее особняк скрывается массивными железными воротами.

В 2015 году росСМИ писали, что усадьба категорически не нравится Людмиле Янукович. Она называла это место очень пафосным, но после развода стала менее привередливой.

Сейчас право собственности на дом и участок оформлено на фирму, близкую к Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

Бизнес

Помимо роскошного особняка, экс-супруга Януковича владеет сетью элитных супермаркетов в Крыму. Сеть носит название “Меркурий”. Вопреки запретам РФ, в супермаркетах торгуют французскими сырами и испанскими мясными деликатесами. В прошлом в супермаркет несколько раз заявлялись сотрудники таможни и изымали "запрещенку". Однако в скором времени санкционные продукты снова возвращались на прилавок.

Супермаркет "Меркурий" Радио Свобода

Напомним, экс-адвокат Януковича стал заместителем главы ГБР. Первым заместителем директора Государственного бюро расследований стал Александр Бабиков.

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