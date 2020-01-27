Богдан выставил встречу с собой на аукцион: сколько стоит кофе с главой ОП

Известно, сколько нужно заплатить за встречу с главой ОП.

Глава Офиса президента Андрей Богдан присоединился к благотворительному аукциону помощи семилетней Дарине Билецкой, которая обнаружили ВИЧ.

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Об этом сообщает Телеграм-канал Инсайдер UA.

По предварительной информации, Богдан выставил на аукцион личную встречу с ним за чашкой кофе. Первоначальная цена лота равна 5 тысячам гривен. Все деньги, которые удастся заработать на аукционе, будет передано больной девочке.

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К слову, к аукциону присоединились многие другие известные политики. Например, среди участников: экс-нардеп, а сегодня действующий помощник начальника ГУНП Киеве Евгений Дейд, экс-нардеп Дмитрия Линько, народный депутат Александр Аликсийчук, глава МВД Арсен Аваков, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и другие известные политики.

Напомним, вторая украинка выставила на торги девственность. Девятнадцатилетняя девушка ищет богатого покровителя или мужа. Невинность она продает дешевле предшественницы.

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