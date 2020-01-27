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Зеленский: Мы не решим конфликт без возвращения Крыма и Донбасса

Комментариев: 2
Президент Зеленский намерен вернуть в состав Украины территории оккупированного Крыма и Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть все временно оккупированные территории в Крыму и на Донбассе. Об этом он заявил в интервью израильскому “9 каналу“. 

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Так, Зеленский заявил, что не видит решения конфликта с РФ без восстановления территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что Украина должна вернуть все захваченные территории.

Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. - Ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории, - сказал президент.

Также президент заметил, что если ситуация с Украиной не решится на международном уровне, то такая же участь может постигнуть и другие страны.

Я даже сейчас не о международных институциях, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно. И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернём наши территории, я уверен, тогда это не последняя история, - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал потери на фронте

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Теги: Зеленский, Донбасс, Крым
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Комментариев (2)
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Операторська    27.01.2020, 11:17
Оценка:  +1
Операторська
думає поклонами і чолобитними Путлеру закінчити війну і повернути окуповані території? хай ще з днем народження його поздоровить ...
Letohradek    27.01.2020, 11:11
Оценка:  +5
Letohradek
Эта крысиная рожа уже 7 месяцев в президентском кресле, но не прекращает войну, а на ней наживается! Любопытно, что об этом напишут его избиратели?
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