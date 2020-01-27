“Богдан был в Китае”: Федина предложила отправить главу ОП на карантин

Нардеп не уверена, что Богдан здоров.

Федина заговорила о карантине для Богдана коллаж

Народный депутат от “Европейской солидарности” София Федина предложила отправить главу Офиса президента Андрея Богдана на карантин из-за его визита в Китай.

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Об этом она сообщила на собственной странице в Facebook.

По словам нардепа, эта мера вынужденная, поскольку именно в Китае началась настоящая эпидемия смертельного коронавируса.

Глава Офиса президента Андрей Богдан был в Китае. Надо его немедленно на карантин. И всех тех, кто с ним общался, - написала Федина.

Напомним, Богдан выставил встречу с собой на аукцион. Известно, сколько стоит кофе с главой ОП.

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