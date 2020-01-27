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“Богдан был в Китае”: Федина предложила отправить главу ОП на карантин

Комментариев: 1
Нардеп не уверена, что Богдан здоров.
Федина заговорила о карантине для Богдана
Федина заговорила о карантине для Богдана
коллаж

Народный депутат от “Европейской солидарности” София Федина предложила отправить главу Офиса президента Андрея Богдана на карантин из-за его визита в Китай.

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Об этом она сообщила на собственной странице в Facebook.

По словам нардепа, эта мера вынужденная, поскольку именно в Китае началась настоящая эпидемия смертельного коронавируса.

Глава Офиса президента Андрей Богдан был в Китае. Надо его немедленно на карантин. И всех тех, кто с ним общался, - написала Федина.

Напомним, Богдан выставил встречу с собой на аукцион. Известно, сколько стоит кофе с главой ОП. 

 

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Теги: Богдан, Федина, карантин, коронавирус
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Комментариев (1)
Carelessangel    27.01.2020, 11:11
Оценка:  +3
Carelessangel
от е ба н у тая, эту суку надо стерилизовать
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