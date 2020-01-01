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Массовое ДТП на трассе Одесса-Киев: Один человек погиб

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В ДТП погиб водитель рейсового автобуса "Одесса-Киев".
На трассе Одесса-Киев произошло смертельное ДТП
На трассе Одесса-Киев произошло смертельное ДТП
od.npu.gov.ua

Утром 27 января, на трассе Одесса-Киев, вблизи села Дачное произошло масштабное ДТП. Из-за гололеда и тумана столкнулись 11 транспортных средств. В результате ЧП погиб водитель автобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

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В аварию попали легковые автомобили, фуры и рейсовый автобус “Одесса-Киев“. По предварительной информации, скончался водитель автобуса, двое пассажиров были госпитализированы. 

На месте работают полицейские, выясняются обстоятельства трагедии. 


Напомним, в ДТП на Винничине пострадали три человека.

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Теги: ДТП, трасса, Киев, Одесса, гололед, туман, рейсовый автобус
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