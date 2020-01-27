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Зеленский и Путин установили "эффективный рабочий" контакт - Песков

Комментариев: 4
В Кремле заявили об установлении "эффективного контакта" между лидерам Украины и России.
Президент Украины Владимир Зеленский и президентом РФ Владимир Путин
Президент Украины Владимир Зеленский и президентом РФ Владимир Путин
EPA/UPG

В Москве расценили как “эффективный рабочий“ контакт, установившийся между президентом  Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают российские СМИ. 

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт и весьма эффективный, как показали последние события.

Песков подчеркнул, что “сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным“.

“Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс“, - прокомментировал Песков.

Напомним, ранее Москва объяснила, почему не встретились Зеленский и Путин.

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Теги: Песков, Россия, Путин, Зеленский
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Комментариев (4)
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PINKIPAU    27.01.2020, 11:21
Оценка:  +3
PINKIPAU
Крым когда вернет оборотень кремлевский ?
zheka-yakob    27.01.2020, 11:34
Оценка:  -2
zheka-yakob
"От мертвого осла уши. Получишь у
Операторська    27.01.2020, 11:13
Оценка:  -1
Операторська
знову з поклонами та чолобитними до Путлера?
Letohradek    27.01.2020, 11:13
Оценка:  +4
Letohradek
Крысомордый сдает интересы Украины и Путену это нравится!
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