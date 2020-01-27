Зеленский и Путин установили "эффективный рабочий" контакт - Песков

В Кремле заявили об установлении "эффективного контакта" между лидерам Украины и России.

В Москве расценили как “эффективный рабочий“ контакт, установившийся между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают российские СМИ.

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт и весьма эффективный, как показали последние события.

Песков подчеркнул, что “сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим, ничем сенсационным“.

“Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс“, - прокомментировал Песков.

Напомним, ранее Москва объяснила, почему не встретились Зеленский и Путин.

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