“Это наш долг”: Зеленский обратился к еврейскому народу
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше.
Полное видео речи Зеленского на встрече появилось на Телеграм-канале президента.
Мы полны чувствами боли и тоски по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших, - написал Зеленский.
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Кроме того, Зеленский отметил, что “человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу пленников концлагерей”. Он также признался, что не может сдержать слезы при чтении воспоминаний экс-пленников нацистских лагерей.
Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями, - написал Зеленский.
Напомним, Зеленский встретился с экс-пленниками концлагеря Аушвиц. Украинский лидер призвал международное сообщество не допускать проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.
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