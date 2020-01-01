“Это наш долг”: Зеленский обратился к еврейскому народу

Появилось полное видео речи Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими пленниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше.

Полное видео речи Зеленского на встрече появилось на Телеграм-канале президента.

Мы полны чувствами боли и тоски по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших, - написал Зеленский.

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Кроме того, Зеленский отметил, что “человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу пленников концлагерей”. Он также признался, что не может сдержать слезы при чтении воспоминаний экс-пленников нацистских лагерей.

Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями, - написал Зеленский.

Напомним, Зеленский встретился с экс-пленниками концлагеря Аушвиц. Украинский лидер призвал международное сообщество не допускать проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

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