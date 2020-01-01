В Кабмине ужесточили безопасность из-за "пленок Гончарука"

В Кабмине усилили меры безопасности из-за прослушки премьер-министра.

Вопрос безопасности в Кабинете Министров ужесточился после публикации аудиозаписей прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский.

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"Если раньше к этому относились свободно: мобильный, без мобильного, какая разница, то сейчас относятся более серьезно. Насколько это будет долго, посмотрим", - отметил Монастырский.



Монастырский также заявил, что "пленки Гончарука" нанесли большой вред правительству, так как общество усомнилось в профессионализме министров и премьера.

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"И не только обществу, но и инвесторам. Они должны в ближайшие месяцы убедиться, что все эти планы являются не только текстами на бумаге, а реальными шагами, которые воплощаются в жизнь", - отметил он.



Напомним, 15 января на платформе YouTube был создан анонимный канал под названием "Как обмануть президента". В нем были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы зафиксированы разговоры премьер-министра Алексея Гончарука с топ-чиновниками экономического блока.

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