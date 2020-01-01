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Советник премьера Юрий Голик показал карту строительства новых объездных дорог по всей стране

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Советник премьера Юрий Голик показал карту строительства новых объездных дорог по всей стране

В текущем году начнется строительство объездных дорог вокруг областных центров и других населенных пунктов. О планах правительства рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Он сообщил, что на данный момент в работе 18 проектов:

“9 объездных дорог строит Укравтодор в этом году. Еще 9 проектирует».

Строительные работы на объездных дорогах вокруг Днепра, Львова, Полтавы, Житомира, Ровно, Тернополя, Берегово, Дунаевцев и Кобеляк предполагают строительство 101,5 км дорожного полотна.

Работы по возведению объездных вокруг Хмельницкого, Николаева, Белой Церкви, Борисполя, Черновцов, Кременчуга, Одессы, Дубно, Стрыя находятся на стадии проектирования.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что Кабинет министров утвердил перечень дорог, которые будет ремонтировать Укравтодор в 2020 году. Объем финансирования дорожных работ в этом году будет выше, чем в 2019-м. В бюджет Дорожного фонда заложено более 66 млрд гривен.

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