В Харькове забросали яйцами участников пикета за русский язык

Митингующих забросали яйцами их оппоненты.

В Харькове поклонники ОПЗЖ вышли на акцию протеста против “ущемления русского языка в Украине”. Между тем, их деятельность была не длительной.

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Об этом сообщает Depo.Харків.

Проукраинские общественные организации радикально отреагировали на митин за русский язык. Националисты забросали участников пророссийского митинга яйцами, а их плакаты разорвали. Молодые люди пытались вытащить из толпы главу харьковского представительства ОПЗЖ Андрея Лесика, между тем, последнего оцепила полиция. Копы держат плотный кордон и не позволяют начать драку.

Сошлись поклонники ОПЗЖ и националисты kh.depo.ua

На месте работает полиция kh.depo.ua

Продолжаются столкновения kh.depo.ua

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Участники проукраинского пикета скандируют “Чемодан, вокзал, Россия“, “Лесик - черт“. Кто-то из толпы применил газовый баллончик. Продолжаются столкновения.

Напомним, под ГБР сошлись сторонники Зеленского и Порошенко. Под зданием ГБР проходят одновременно два митинга.

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