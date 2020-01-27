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В Харькове забросали яйцами участников пикета за русский язык

Комментариев: 14
Митингующих забросали яйцами их оппоненты.
В ход пошли яйца
В ход пошли яйца
kh.depo.ua

В Харькове поклонники ОПЗЖ вышли на акцию протеста против “ущемления русского языка в Украине”. Между тем, их деятельность была не длительной.

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Об этом сообщает Depo.Харків.

Проукраинские общественные организации радикально отреагировали на митин за русский язык. Националисты забросали участников пророссийского митинга яйцами, а их плакаты разорвали. Молодые люди пытались вытащить из толпы главу харьковского представительства ОПЗЖ Андрея Лесика, между тем, последнего оцепила полиция. Копы держат плотный кордон и не позволяют начать драку.

Сошлись поклонники ОПЗЖ и националисты
Сошлись поклонники ОПЗЖ и националисты
kh.depo.ua

На месте работает полиция
На месте работает полиция
kh.depo.ua

Продолжаются столкновения
Продолжаются столкновения
kh.depo.ua

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Участники проукраинского пикета скандируют “Чемодан, вокзал, Россия“, “Лесик - черт“. Кто-то из толпы применил газовый баллончик. Продолжаются столкновения.

Напомним, под ГБР сошлись сторонники Зеленского и Порошенко. Под зданием ГБР проходят одновременно два митинга.

 

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Теги: митинг, Харьков, русский язык
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Комментариев (15)
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MykRom    27.01.2020, 13:10
Оценка:  +2
MykRom
Яйцами или яйцями? Неужели так сложно освоить госязык? Ведь мы же один народ, и, вообще, какя разница?
толян04    27.01.2020, 12:58
Оценка:  -5
толян04
приехал поезд с рагульем в Харьков и типа проукраинские,тьфу!
Spellpusha    27.01.2020, 12:58
Оценка:  +4
Spellpusha
Кремлівська агресія проти України унеможливив адекватний захист російської мови. Якщо ви хочете знайти винних, то шукайте їх в кремлі.
and5805    27.01.2020, 12:52
Оценка:  +3
and5805
Самое прикольное, что все ВЫ пишите на русском языке!!!! Кто за понятно, а кто против, то это как??????
Хитрый-Лис    27.01.2020, 13:07
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
Против МОСКОВИИ и РОССИЙСКОГО гундосного языка. ТАК ПОНЯТНО?
Распятый_мальчик    27.01.2020, 12:31
Оценка:  +11
Распятый_мальчик
Вывсеврете!!!! Откуда в Украине яйца? Я по сраССия 1 смотрел, что у них нету еды, они у голубей хлеб отнимают и снегирей едят!!! А там врать не будут
Construktor    27.01.2020, 12:23
Оценка:  -2
Construktor
что одни, что вторые 100% мотивированы финансово. Теперь эту новость покажут по всея рассеи со словами "укрофашисты" бьют НАШИХ!!! Нужно срочно их спасать градами!!!"
Coюзник    27.01.2020, 12:21
Оценка:  +8
Coюзник
Журналистов и полиции больше в несколько раз чем "дебилов" не способных выучить украинский язык ....
Coюзник    27.01.2020, 12:25
Оценка:  +6
Coюзник
Ситуация как с гей парадом ... кучка геев ... охраняемая кордоном полиции ... борющиеся ущимление своих прав.
SEMPENTY    27.01.2020, 12:14
Оценка:  -2
SEMPENTY
Ну судя по всему бандерлоги знали о предстоящей акции и запаслись яйцами...
ИИИИИИИИИИ    27.01.2020, 12:08
Оценка:  -5
ИИИИИИИИИИ
Опять проплаченные "активисты" с замотанными рожами. Цивилизованно ведь отстаивать мову нельзя.. Надо обязательно всё засрать, разломать..
korvin_ral    27.01.2020, 12:00
Оценка:  -6
korvin_ral
Нацики, такие нацики.
Asmo    27.01.2020, 12:25
Оценка:  +11
Asmo
скок там украинских школ в Крыму осталось? Хочу напомнить, что с 2003 года в раше свернули все средние школы на всех языках кроме рюского и татарского(коренного ) За год на своих родных языках перестали обучать в 537 аварских школах,911 башкирских, 140 бурятских,571 чувашских, 153 тувинских и т.д
Asmo    27.01.2020, 12:30
Оценка:  +10
Asmo
Но самое главное не было свернуто ни одной украинской школы..И знаете почему?!? Потому, что не смотря на то, что украинцы третья по численности национальность в РФ, там не было ни одной украинской школы, даже было по одной эстонской и грузинской, но ни в коем случае не украинской..Думай-те
Распятый_мальчик    27.01.2020, 12:28
Оценка:  +6
Распятый_мальчик
Та да, есть еще несколько нациков в Украине, ну ничего уже их разогнали, еще и яйцами забросали. Ну поедут на сраССию - там всех фашиков и нациков принимают - и мильчакова и риналдо наззаро и этих примут.
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