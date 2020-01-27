В Харькове забросали яйцами участников пикета за русский язык
В Харькове поклонники ОПЗЖ вышли на акцию протеста против “ущемления русского языка в Украине”. Между тем, их деятельность была не длительной.
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Об этом сообщает Depo.Харків.
Проукраинские общественные организации радикально отреагировали на митин за русский язык. Националисты забросали участников пророссийского митинга яйцами, а их плакаты разорвали. Молодые люди пытались вытащить из толпы главу харьковского представительства ОПЗЖ Андрея Лесика, между тем, последнего оцепила полиция. Копы держат плотный кордон и не позволяют начать драку.
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Участники проукраинского пикета скандируют “Чемодан, вокзал, Россия“, “Лесик - черт“. Кто-то из толпы применил газовый баллончик. Продолжаются столкновения.
Напомним, под ГБР сошлись сторонники Зеленского и Порошенко. Под зданием ГБР проходят одновременно два митинга.
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