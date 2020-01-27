В Харькове спецслужбы РФ пытались взорвать ветерана "Айдара"

Завербованный россиянами киллер должен был взорвать свою цель прямо в подъезде жилой многоэтажки.

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Российские спецслужбы планировали уничтожить в Харькове бывшего разведчика батальона “Айдар“ Григория Сиваченко. Его планировали убить с помощью взрыва прямо в подъезде многоэтажки. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Как рассказал пресс-секретарь управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, Россия создала своеобразные расстрельные списки и системно организует убийства украинских офицеров, причем не на фронте, а на мирной территории.

Российские спецслужбы планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористических организаций „ЛНР“ и „ДНР“. В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил Российской Федерации, один из них носил звание Героя России, — сообщил он.

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Группу российских инструкторов ликвидировали осенью 2014-го в ходе боев за 32-й блокпост. А вычислил оккупантов разведчик батальона “Айдар“ Григорий Сиваченко.

На 32-м блокпосту наши артиллеристы точно знали, куда надо стрелять, чтобы обезвредить группу офицеров, которая уничтожила очень много нашей бронированной техники, — говорят в СБУ.

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Убить разведчика должен был бывший украинский капитан, ветеран АТО. Он служил командиром роты охраны в 5-й бригаде Нацгвардии.

Капитана-гвардейца завербовали офицеры ГРУ России. За убийство разведчика ему обещали 25 тысяч долларов. Киллера задержали непосредственно в подъезде многоэтажного дома в спальном районе Харькова. При себе у него была сумка со взрывчаткой.

Этих людей (завербованных спецслужбами РФ – ред.) здесь немеряно! — заявил подозреваемый.

Напомним, на ж/д-станции на Донбассе обезвредили мощное взрывное устройство. На бомбу случайно наткнулся полицейский патруль.

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