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СБУ предотвратило разворовывание Львовского оборонного предприятия

Комментариев: 2
Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования со стратегических львовских предприятий.
СБУ предотвратило разворовывание Львовского оборонного предприятия
© ssu.gov.ua
Фото 1/7
  • Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования
  • Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования
  • Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования
  • Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования
  • Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования
  • Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования
  • Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования
СБУ предотвратило разворовывание Львовского оборонного предприятия
Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования
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Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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Как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали сделку по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины.

Так, контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Установлено, что серийные номера на части выявленных деталей повреждены, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются. 

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Напомним, ранее СБУ отразила почти 500 кибератаках на госорганы.

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Теги: СБУ, Львов, Оборонная промышленность, Воровство
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Комментариев (2)
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Frenki-zol    27.01.2020, 12:05
Оценка:  -5
Frenki-zol
На фото передовые технологии))) Но патриоты и таким не брезгуют)) наверно фсб завербовало)))
Woodbrother    27.01.2020, 13:00
Оценка:  +3
Woodbrother
Наверняка вывозили на россию. А куда же еще ? Где это все сейчас может потребоваться.?
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