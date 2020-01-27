СБУ предотвратило разворовывание Львовского оборонного предприятия

Контрразведка СБУ блокировала хищения военного оборудования со стратегических львовских предприятий.

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали механизм хищения товаров военного назначения из воинских частей региона и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что в группировку входили сотрудники одной из воинских частей. Вместе с сообщниками они организовали сделку по похищению запчастей и комплектующих к бронетехнике. Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины.

Так, контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения.

Во время следственных действий было обнаружено и изъято значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Установлено, что серийные номера на части выявленных деталей повреждены, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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Напомним, ранее СБУ отразила почти 500 кибератаках на госорганы.

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