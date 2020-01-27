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Зекам в Украине разрешат играть на приставках

Комментариев: 2
Министр Малюська решил перейти к действиям.
Малюська посетил тюрьму
Малюська посетил тюрьму
facebook.com/profile.php?id=100011121947008

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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что  в ближайшее время будет снят запрет на использование игровых приставок в местах лишения свободы, если этот запрет не получит убедительной аргументации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Один с заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму ее уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор - не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны, - написал министр.

Он также отметил, что сотрудники колонии проживают и работают в лучших условиях, чем сами заключенные.

Это нужно исправлять как можно скорее, - добавил министр.

В тюрьмах разрешать игровые приставки
В тюрьмах разрешать игровые приставки
facebook.com/profile.php?id=100011121947008

Министр проверил колонию в Одессе
Министр проверил колонию в Одессе
facebook.com/profile.php?id=100011121947008

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Напомним, названа стоимость содержания украинских тюрем. Тюремная система стоит государству около семи миллиардов гривен в год. Минюст хочет продать лишние тюрьмы.

 

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Теги: Малюська, министр юстиции, тюрьмы
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    27.01.2020, 13:06
Оценка:  +3
SEMPENTY
А еще им десятка два проституток, и пару кг. героина.
МаксимУм    27.01.2020, 12:50
Оценка:  +8
МаксимУм
А коты за что сидят?
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