Витренко больше не является членом набсовета "Укроборонпрома"
Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины“ Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного предприятия “Укроборонпром“ своим указом. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
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Соответствующие изменения в указ о членах набсовета “Укроборонпрома“ он внес 25 января.
Так, 11 октября 2019 года Зеленский своим указом назначил исполнительного директора НАК “Нафтогаз“ Юрия Витренко членом наблюдательного совета “Укроборонпрома“.
7 октября 2019 года Зеленский назначил членами наблюдательного совета “Укроборонпрома“ своего помощника Андрея Ермака и гендиректора “Укрпочты“ Игоря Смелянского.
Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета “Укроборонпрома“, лидера фракции “Слуга народа“ Давида Арахамии.
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Напомним, ранее Зеленский поручил разобраться с премиями Коболева.
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