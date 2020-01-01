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Витренко больше не является членом набсовета "Укроборонпрома"

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Зеленский прекратил полномочия директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко в качестве члена наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко
facebook.com/yuriy.vitrenko

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины“ Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного предприятия “Укроборонпром“ своим указом. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. 

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Соответствующие изменения в указ о членах набсовета “Укроборонпрома“ он внес 25 января.

Так, 11 октября 2019 года Зеленский своим указом назначил исполнительного директора НАК “Нафтогаз“ Юрия Витренко членом наблюдательного совета “Укроборонпрома“.

7 октября 2019 года Зеленский назначил членами наблюдательного совета “Укроборонпрома“ своего помощника Андрея Ермака и гендиректора “Укрпочты“ Игоря Смелянского.

Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета “Укроборонпрома“, лидера фракции “Слуга народа“ Давида Арахамии. 

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Напомним, ранее Зеленский поручил разобраться с премиями Коболева.

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Теги: Витренко, Зеленский, Указ, Укроборонпром
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