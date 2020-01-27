Двух боевиков "самообороны Крыма" подозревают в похищении журналиста

Завербованные Россией боевики похитили французского журналиста, снимавшего нападения на украинские военные части в 2014 году.

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Полицейские установили личности двух мужчин, которые в 2014 году организовали похищение и незаконно удерживали в Крыму оператора французского телеканала “CANAL +“ Дэвида Жофрийо. Фигуранты были членами незаконного вооруженного формирования “самооборона Крыма“. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Злоумышленники активно участвовали в оккупации полуострова и территории Луганской области. Теперь им заочно сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

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Иностранный оператор освещал события на оккупированном полуострове. Во время видеосъемки захвата боевиками украинских воинских частей его похитили. Освободить из плена Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители незаконного вооруженного формирования “самооборона Крыма“ согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал.

Правоохранители выяснили, что один из злоумышленников был командиром роты незаконного вооруженного формирования, другой - его заместителем.

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В частности они руководили действиями незаконно вооруженного формирования во время захвата админздания Верховной Рады АР Крым и разгона проукраински настроенных граждан, в результате чего погибли два человека. Также фигуранты блокировали и захватывали здание Главного управления одной из воинских частей. За “образцовую службу“ боевики получили медали от представителей оккупационных властей.

В то же время злоумышленники активно участвовали в оккупации территории Луганской области в составе “ЛНР“.

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Сейчас фигурантам заочно сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ФСБ задержала в Крыму “украинского диверсанта“. Российские силовики якобы изъяли электродетонаторы, запалы, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество.

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