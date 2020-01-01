МИД Украины сделал заявление к годовщине Холокоста

Министерство иностранных дел Украины опубликовало обращение, приуроченное ко дню памяти жертв Холокоста.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало обращение по случаю годовщины памяти жертв Холокоста. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

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Так, в сообщении говорится, что 27 января ежегодно мировое сообщество чтит память миллионов евреев, цыган и представителей других меньшинств, которые во время Второй мировой войны были замучены нацистами из-за национальности. Холокост — это попытка уничтожить целый народ, это геноцид еврейского народа в годы войны.

В этот день наши молитвы и глубокое уважение тем, чьи имена запечатлены жертвами Шоа... В этот день вспоминаем и тех, кто ценой собственной жизни спасал от Холокоста — братьев Шептицких, отца Емельяна Ковча, Генриха Осташевского и тысячи других, чья энергия преодолевала преступления нацистского мрака. Установив Международный день памяти жертв Холокоста — поддерживаем память об этих ужасных событиях, чтобы они никогда больше не повторились, а также предотвращаем проявлениям ксенофобии, антисемитизма и другой нетерпимости, которые, к сожалению, еще имеют место в мире, — отметили в министерстве.

В МИД также добавили, что сегодня Украина дает отпор российскому агрессору, защищая Европу от пламени ненависти. Призываем объединить усилия для сохранения общечеловеческих ценностей и недопущения человеконенавистничества, дискриминации и неуважения к человеку.

Скриншот facebook.com/UkraineMFA

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Напомним, ранее Глава Верховной Рады обратился к украинцам и призвал бороться с дискриминацией в любом её проявлении.

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