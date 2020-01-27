В СНБО рассказали, что будут делать с коронавирусом

В СНБО прошло совещание из-за ситуации с новым коронавирусом.

27 января в Совете национальной безопасности и обороны Украины прошло совещание по поводу ситуации с распространением нового коронавируса из Китая. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Участники совещания обсудили организацию противоэпидемической защиты населения Украины. В результате совещания, СНБО поручила Министерству здравоохранения Украины системно информировать украинцев о распространении опасного вируса.



МОЗ распространит рекомендации о симптомах вируса, мерах предосторожности и лечению. Минздрав также усилит работу колл-центра для получения оперативной информации. Кроме того, будет публиковаться ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением вируса в мире и в Украине.

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Посольству Украины в Китае поручено распространить рекомендации гражданам Украины покинуть территорию КНР. МИД Украины также будет рекомендовать украинцам отказаться от поездок в Китай в ближайшее время.



Напомним, от короновируса в Китае погибло уже 81 человек.