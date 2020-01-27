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В СНБО рассказали, что будут делать с коронавирусом

Комментариев: 2
В СНБО прошло совещание из-за ситуации с новым коронавирусом.
В СНБО прошло совещание из-за китайского вируса
В СНБО прошло совещание из-за китайского вируса
Пресс-служба СНБО

27 января в Совете национальной безопасности и обороны Украины прошло совещание по поводу ситуации с распространением нового коронавируса из Китая. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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Участники совещания обсудили организацию противоэпидемической защиты населения Украины. В результате совещания, СНБО поручила Министерству здравоохранения Украины системно информировать украинцев о распространении опасного вируса.

МОЗ распространит рекомендации о симптомах вируса, мерах предосторожности и лечению. Минздрав также усилит работу колл-центра для получения оперативной информации. Кроме того, будет публиковаться ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением вируса в мире и в Украине.

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Посольству Украины в Китае поручено распространить рекомендации гражданам Украины покинуть территорию КНР. МИД Украины также будет рекомендовать украинцам отказаться от поездок в Китай в ближайшее время.

Напомним, от короновируса в Китае погибло уже 81 человек.

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Теги: коронавирус, РНБО, вирус, минздрав, Китай, Украина
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Комментариев (2)
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Вшивая_Вышиванка    27.01.2020, 14:27
Оценка:  -6
Вшивая_Вышиванка
Что, что, будут делать? Все кто сможет и есть бабло лахнут за бугор, пока здесь все нищеброды не зажмурятся и обстановка не стабилизируется. С нынешним уровнем медицины, больниц и медобслуживания, пипец будет быстрый и не страшный, в этот раз кастрюля не спасёт
ftb1    27.01.2020, 14:14
Оценка:  -5
ftb1
А чё до сих пор нет ценных рекомендаций от сюпрун?
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