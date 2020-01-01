В Одессе из-за тумана отменили три авиарейса

Аэропорт отменил авиарейсы из-за тумана.

Международный аэропорт “Одесса” отменил три авиарейса из-за непогоды в городе. В частности, причиной такого решения стали сильный туман и дождь.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

Сообщается, что уже принято решение об отмене трех авиарейсов. Отменены 2 рейса в Стамбул и 1 из Стамбула, которые должна была выполнять компания Turkish Airlines.

Кроме того, вчерашний рейс из египетского Шарм-эль-Шейха авиакомпании Azur не смог прибыть в Одессу из-за тумана и был перенаправлен в Борисполь. Рейсы "МАУ" и Turkish Airlines из Стамбула отменили.

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Решением аэропорта был отменен рейс авиакомпании Czech Airlines из Праги.

Напомним, в России самолет экстренно сел в аэропорту из-за сообщения о бомбе. Самолет рейса рейс "Хабаровск -Москва" подал сигнал тревоги из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.

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