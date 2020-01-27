Отставка Суркова: Главарь "ДНР" Пушилин ищет пути отхода – Тука

После отставки Суркова Пушилин остался без покровителя в Кремле и теперь ищет для себя варианты прикрытия.

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Информация об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал “украинское направление“, сильно обеспокоила его ставленников на Донбассе. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью изданию “Обозреватель“.

В субботу стало известно, что Владислав Сурков покидает пост помощника Путина. Хотя официального сообщения о его отставке до сих пор нет, информация подавалась в российских СМИ как свершившийся факт. При этом сообщается, что новым “куратором“ ОРДЛО в России станет замглавы президентской администрации РФ Дмитрий Козак.

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В тот же день распространилась информация о том, что главарь группировки “ДНР“ Денис Пушилин срочно отбыл в Москву якобы для получения новых инструкций. По мнению Георгия Туки, поездка главного боевика Донбасса в Москву связана именно с перестановками в Кремле.

Особой тайны нет в том, что после смерти Захарченко в выборе кандидатуры для „ДНР“ боролись две башни Кремля, два центра влияния — Сурков и Козак. Победил Сурков, и креатурой Суркова был именно Пушилин. Так что Пушилин срочно ищет себе какие-то варианты отходов, прикрытий и прочего, — отмечает Георгий Тука.

Напомним, в РФ рассказали о курсе по Украине после Суркова. Позиция Москвы по Украине после отставки Суркова не изменилась, сообщил пресс-секретарь президента России.

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