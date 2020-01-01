Отвечает за этическое поведение: Лещенко получил новую должность в УЗ
Народный депутат Украины Верховной Рады восьмого созыва, действующий член наблюдательного совета государственного предприятия "Укрзализныця" Сергей Лещенко получил новую должность.
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что Лещенко теперь является главой комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции. В обязанности Лещенко теперь входи обучение руководства и работников этическому поведению, а также борьба с коррупцией.
Помимо Лещенко, в комитет вошли Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.
С созданием этого специализированного Комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для Наблюдательного Совета Укрзализныци, - заявил гоава Наблюдательного Совета УЗ Шевки Аджунер.
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Также он сообщил, что таким образом появляется возможность “следить, как компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе”.
Напомним, Лещенко стал членом наблюдательного совета Укрзализныци. Бывший нардеп вошел в состав совета УЗ согласно решению Кабмина.
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