Рекордный бюджет: С 1 марта стартует масштабное дорожное строительство

Премьер Гончарук рассказал об амбициозном плане дорожного строительства на 2020 год.

Читай также: В Кабмине ужесточили безопасность из-за “пленок Гончарука“

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что масштабное строительство дорог начнется с 1 марта 2020 года. Об этом он заявил во время конференции Дороги UA 2020 в Киеве в понедельник.

С первого марта у нас должно начаться масштабное строительство... В этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона. Мы со своей стороны попробуем все процедуры завершить до этого момента, - сказал Гончарук.

При этом он обратился к Антимонопольному комитету с просьбой содействовать в этом.

Мы знаем, что есть определенные трудности, что кто-то занимается глупостями - оспаривает каждый второй тендер в Антимонопольном комитете. Мы просим АМКУ: не принимайте такую модель поведения. Отвечайте быстрой, честной работой, - добавил Гончарук.

По словам премьера, в этом году на дорожное строительство выделен беспрецедентный в истории Украины бюджет – 86,5 млрд грн.

Напомним, Гончарук допустил привлечение немецких экспертов к управлению Укрзализныцей. На определенных этапах консультанты из Deutsche Bahn могут быть привлечены к управлению украинской железной дорогой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.