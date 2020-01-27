Влетели под фуру: В ДТП под Уманью погибли двое россиян
Читай также: В ДТП на Винничине пострадали три человека
На трассе Киев - Одесса, возле Умани, в дорожно-транспортном происшествии погибли двое граждан России, сообщает местное издание Викка.
Как рассказал водитель грузовика Mercedes, он ехал в направлении Киева и не справился с управлением – его машину “затянуло“ на левую сторону проезжей части.
Остановившись возле отбойника, дальнобойщик вышел и начал выставлять знаки аварийной остановки. В этот момент на большой скорости в его автоприцеп врезался Lexus, – говорится в сообщении.
Читай также: В Киеве автомобиль вылетел на встречку: один человек погиб
В результате аварии водитель и пассажир легковушки - россияне 1980 и 2003 годов рождения - получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Напомним, под Одессой столкнулись 11 авто. На трассе Одесса-Киев столкнулись несколько автомобилей и маршрутка. Погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
- А навіщо ? ;
- Щоб кожного дня в цей грузовик влітали нові мо.скалі.
-?????
-Напхалися у Лексус, та розбили нашу фуру!...
-Повбивав би!
-Вже...