Автомобиль граждан РФ врезался в фуру. Россияне, 1980 и 2003 годов рождения, получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Машина с россиянами на большой скорости врезалась в грузовик

Влетели под фуру: В ДТП под Уманью погибли двое россиян

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Влетели под фуру: В ДТП под Уманью погибли двое россиян

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На трассе Киев - Одесса, возле Умани, в дорожно-транспортном происшествии погибли двое граждан России, сообщает местное издание Викка.

Как рассказал водитель грузовика Mercedes, он ехал в направлении Киева и не справился с управлением – его машину “затянуло“ на левую сторону проезжей части.

Остановившись возле отбойника, дальнобойщик вышел и начал выставлять знаки аварийной остановки. В этот момент на большой скорости в его автоприцеп врезался Lexus, – говорится в сообщении.

Читай также: В Киеве автомобиль вылетел на встречку: один человек погиб В результате аварии водитель и пассажир легковушки - россияне 1980 и 2003 годов рождения - получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Напомним, под Одессой столкнулись 11 авто. На трассе Одесса-Киев столкнулись несколько автомобилей и маршрутка. Погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы.

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