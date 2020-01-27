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Влетели под фуру: В ДТП под Уманью погибли двое россиян

Комментариев: 2
Автомобиль граждан РФ врезался в фуру. Россияне, 1980 и 2003 годов рождения, получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Влетели под фуру: В ДТП под Уманью погибли двое россиян
© vikka.ua
Фото 1/2
  • Машина с россиянами на большой скорости врезалась в грузовик
Влетели под фуру: В ДТП под Уманью погибли двое россиян
Машина с россиянами на большой скорости врезалась в грузовик
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На трассе Киев - Одесса, возле Умани, в дорожно-транспортном происшествии погибли двое граждан России, сообщает местное издание Викка.

Как рассказал водитель грузовика Mercedes, он ехал в направлении Киева и не справился с управлением – его машину “затянуло“ на левую сторону проезжей части.

Остановившись возле отбойника, дальнобойщик вышел и начал выставлять знаки аварийной остановки. В этот момент на большой скорости в его автоприцеп врезался Lexus, – говорится в сообщении.

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В результате аварии водитель и пассажир легковушки - россияне 1980 и 2003 годов рождения - получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Напомним, под Одессой столкнулись 11 авто. На трассе Одесса-Киев столкнулись несколько автомобилей и маршрутка. Погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы.

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Теги: Киев, ДТП, Одесса, авария, россияне, трасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    27.01.2020, 15:34
Оценка:  +8
Сливной-Бачок
- Куме,, а давай залишимо цей грузовик на тому місці, та напишемо на ньому " Россия " ;
- А навіщо ? ;
- Щоб кожного дня в цей грузовик влітали нові мо.скалі.
Кайдаш    27.01.2020, 15:23
Оценка:  +8
Кайдаш
-Куме, а Ви знаєте, що мockaлi під Уманню утнули?
-?????
-Напхалися у Лексус, та розбили нашу фуру!...
-Повбивав би!
-Вже...
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