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“Вы - иуды!”: Гончаренко жестко осадил кремлевского пропагандиста в ПАСЕ

Комментариев: 10
Нардеп вступил в словесную перепалку с пропагандистами.
Гончаренко поспорил с пропагандистом РФ
Гончаренко поспорил с пропагандистом РФ
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Народный депутат Украины от "ЕС", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в очередной вступил в словесную перепалку с пропагандистом Кремля.

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Видео инцидента появилось на Telegram-канале Pavlovsky News.

Спор начался из-за вопроса пропагандиста Михаила Акиченко о том, почему украинская делегация вернулась в ПАСЕ после того, как объявила бойкот в связи с возвращением российской делегации.

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Гончаренко ответил, что вопрос возвращения РФ в ПАСЕ будет оспорен украинской стороной, поскольку эта страна нарушила все международные нормы, принципы и правила организации.

После этого россиянин язвительно спросил у Гончаренко, почему Украина решила прекратить бойкот участия в сессиях ПАСЕ и вернуться к заседаниям. 

Украинская делегация обещала бойкот летней сессии. А больше она ничего не обещала. В октябре мы не направили свою делегацию сюда, потому что, действительно, на 70-летии ПАСЕ вместе с делегацией страны-агрессора, которая убивает людей, аннексирует чужие территории и нарушает права человека как в своей стране, так и во всех остальных, делать было нечего. Ну а дальше надо все равно продолжать работать. Нельзя же бросить эту площадку, чтобы здесь только вы и всякие слуцкие-толстые вели пропаганду, - ответил украинец.

После этого пропагандист, традиционно озвучил фейк о том, что Украина обстреливает мирное население не Донбассе, но нардеп тоже нашел ответ.

Украинцы не стреляли по Донбассу. Донбасс - это украинская территория. Если вы не знаете, кто там был, то мы вам сообщим. А скажите только, где Скабеева? Что ж вы один без ваших? Вы скучный, она веселее вас, - съязвил Гончаренко.

Напоследок пропагандист решил “сверкнуть умом” и заявил о якобы связи украинских националистов с нацистской Германией. Но Гончаренко решил потроллить своего визави.

Очень приятно, что "Россия 1" уже ссылается на ЦРУ. Скоро вы будете ссылаться на СБУ. Сегодняшние нацисты - это Российская Федерация и Путин! Вы - сегодняшние гитлеровцы и фашисты! Вы убиваете людей в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, в том числе, к сожалению, в Украине. Вы - ГеббельсТВ, вы самые классические пропагандисты! Можете пойти и получить свой пирожок, премию в 300 рублей за то, что вы - иуды! - сказал нардеп и прекратил этот спор.

Напомним, Зеленский в Давосе пообщался с пропагандистами РФ. Российские пропагандисты поставили Зеленскому несколько вопросов.

 

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Теги: видео, пропагандист, Гончаренко, ПАСЕ
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Комментариев (10)
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Майдановець    27.01.2020, 15:55
Оценка:  0
Майдановець
З цими іудами взагалі не варта спілкуватись - все одно перебрешуть.
доброчинець    27.01.2020, 15:50
Оценка:  +3
доброчинець
Простоватый на вид, но не глупый парень. Размазал акиченку, потому кремлёвские боты и бесятся.
banderivets1    27.01.2020, 15:44
Оценка:  +4
banderivets1
С пропагандистами кремлевского нацизма по другому нельзя.
Распятый_мальчик    27.01.2020, 15:41
Оценка:  +10
Распятый_мальчик
А что он не так сказал?Флаг-влаССовский, герой-фашист мильчаков, памятники на территории школы ставят влаССовцам.А еще американец-неонацист Риналдо Наззаро, спокойно живет на сраССии и дружит с фсб. Эх, прав был старик Черчилль, про фашистов будущего.
TarasChuprynka    27.01.2020, 15:38
Оценка:  +11
TarasChuprynka
Що б про нього не говорили, а в цій ситуації він добре взув м0скаль ську істоту
YSL    27.01.2020, 15:30
Оценка:  -12
YSL
Очень жаль что этому сосунку в Крыму маловато в его бестолковку настучали.
ВыВсеВрети    27.01.2020, 15:48
Оценка:  +9
ВыВсеВрети
гы-гы-гы, судя по всему, тебе сильно настучали и натыкали!!!...)))))))
dimasvetik    27.01.2020, 15:13
Оценка:  -1
dimasvetik
Алексей Гончаренко Красава!!!! Уважаю его!!!!
dukeOd    27.01.2020, 15:26
Оценка:  -4
dukeOd
Да ты сам видимо недалекий,если такое продажное беспринципное чмо вызывает у тебя уважение
nelci    27.01.2020, 15:29
Оценка:  -11
nelci
Поддерживаю, он отлично справляется со своим заданием дискредитации и разрушения ПАСЕ, как Европейского межпарламентского органа!
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