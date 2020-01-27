“Вы - иуды!”: Гончаренко жестко осадил кремлевского пропагандиста в ПАСЕ

Нардеп вступил в словесную перепалку с пропагандистами.

Народный депутат Украины от "ЕС", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в очередной вступил в словесную перепалку с пропагандистом Кремля.

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Видео инцидента появилось на Telegram-канале Pavlovsky News.

Спор начался из-за вопроса пропагандиста Михаила Акиченко о том, почему украинская делегация вернулась в ПАСЕ после того, как объявила бойкот в связи с возвращением российской делегации.

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Гончаренко ответил, что вопрос возвращения РФ в ПАСЕ будет оспорен украинской стороной, поскольку эта страна нарушила все международные нормы, принципы и правила организации.

После этого россиянин язвительно спросил у Гончаренко, почему Украина решила прекратить бойкот участия в сессиях ПАСЕ и вернуться к заседаниям.

Украинская делегация обещала бойкот летней сессии. А больше она ничего не обещала. В октябре мы не направили свою делегацию сюда, потому что, действительно, на 70-летии ПАСЕ вместе с делегацией страны-агрессора, которая убивает людей, аннексирует чужие территории и нарушает права человека как в своей стране, так и во всех остальных, делать было нечего. Ну а дальше надо все равно продолжать работать. Нельзя же бросить эту площадку, чтобы здесь только вы и всякие слуцкие-толстые вели пропаганду, - ответил украинец.

После этого пропагандист, традиционно озвучил фейк о том, что Украина обстреливает мирное население не Донбассе, но нардеп тоже нашел ответ.

Украинцы не стреляли по Донбассу. Донбасс - это украинская территория. Если вы не знаете, кто там был, то мы вам сообщим. А скажите только, где Скабеева? Что ж вы один без ваших? Вы скучный, она веселее вас, - съязвил Гончаренко.

Напоследок пропагандист решил “сверкнуть умом” и заявил о якобы связи украинских националистов с нацистской Германией. Но Гончаренко решил потроллить своего визави.

Очень приятно, что "Россия 1" уже ссылается на ЦРУ. Скоро вы будете ссылаться на СБУ. Сегодняшние нацисты - это Российская Федерация и Путин! Вы - сегодняшние гитлеровцы и фашисты! Вы убиваете людей в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, в том числе, к сожалению, в Украине. Вы - ГеббельсТВ, вы самые классические пропагандисты! Можете пойти и получить свой пирожок, премию в 300 рублей за то, что вы - иуды! - сказал нардеп и прекратил этот спор.

Напомним, Зеленский в Давосе пообщался с пропагандистами РФ. Российские пропагандисты поставили Зеленскому несколько вопросов.

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