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В Закарпатье поезд снес грузовик

Комментариев: 1
На Закарпатье поезд столкнулся с грузовиком, по предварительным данным один человек погиб.
В Закарпатье поезд снес грузовик
© 0312.ua
Фото 1/5
  • Столкновение поезда с грузовиком
  • Столкновение поезда с грузовиком
  • Столкновение поезда с грузовиком
  • Столкновение поезда с грузовиком
  • Столкновение поезда с грузовиком
В Закарпатье поезд снес грузовик
Столкновение поезда с грузовиком
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В Закарпатской области на въезде в г. Тячев поезд врезался в грузовик. ЧП произошло около 12 часов с поездом “Киев-Соловтино“. Об этом сообщает портал 0312.ua

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Как сообщается, в полицию в 12.17 обратилась местная жительница и сообщила о том, что на въезде в Тячев со стороны Буштино поезд совершил наезд на грузовой автомобиль.

Официально о последствиях ДТП в полиции прокомментируют позже.

По неподтвержденным данным один человек погиб.

Поезд 013 Киев-Солотвино столкнулся с грузовиком. В кабине находились три человека. По предварительным данным один человек погиб. Движение поездов на участке Тячево-Буштино заблокировано, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры говорят, что делают все возможное, чтобы ж/д перевозки в Украине были конкурентным рынком. 

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Теги: Закарпатье, Поезд, Столкновение, Авария
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Комментариев (1)
dimasvetik    27.01.2020, 15:14
Оценка:  -1
dimasvetik
почему к поездам с переди не приварить отбойники
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