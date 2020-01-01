В Кривом Роге дед-педофил пытался изнасиловать 5-летнюю внучку

Мужчину уже задержала полиция.

В Кривом Роге во время семейного застолья 68-летний мужчина настолько перебрал со спиртным, что пытался изнасиловать собственную 5-летнюю внучку.

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Об этом сообщают Надзвичайні новини.

За странным занятием пьяного дедушку застал отец девочки. Родители тут же вызвали полицию и написали заявление. Они уверены, что деду-педофилу не место на свободе.

У 5-летней девочки осталась психологическая травма. Она боится заходить в свою комнату и спать наедине.

Деда-педофила задержала полиция, когда он пьяным сел за руль и попытался уехать домой. Его взяли под стражу на два месяца, правда, могут выпустить под залог в 150 тыс. грн. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет, - сказано в сообщении.

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В свою очередь мужчина свою вину полностью отрицает.

Напомним, в Виннице мужчина изнасиловал 6-летнюю дочку сожительницы: она в больнице. В Виннице полицейские задержали педофила.

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