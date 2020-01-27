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Зеленский и Дуда обсудили агрессию РФ против украинского государства

Комментариев: 2
Президент Украины Зеленский и президент Польши Дуда обсудили агрессию РФ против Украины и позицию Польши по данному конфликту.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили оккупацию Россией Крыма и войну на Донбассе, а также позицию Польши относительно вооруженного конфликта в Украине. Об этом говорилось на брифинге, который состоялся 27 января. 

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Так, президент Дуда заявил, что для Польши ситуация ясна и польская сторона требует от России полного восстановления территориальной целостности Украины, а также возврата оккупированных территории.

Также президент Анжей Дуда заверил украинскую сторону, что позиция Польши в этом вопросе неизменна.

Я очень рад, что мы могли поговорить на темы о ситуации в Украине в отношениях с Россией, в вопросе очень понятном - об оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма. Я говорил, что для нас, для Польши, ситуация однозначная - мы требуем полной территориальной целостности Украины. И Украина здесь может всегда рассчитывать на нашу позицию, - сказал Дуда.

Также он отметил, что они обсудили международное сотрудничество между Украиной и Польшей.

Говорили о наших совместных действиях, которые мы можем сделать в этом году для укрепления связей между нашими обществами, - сказал Дуда.

Напомним, ранее Зеленский отправился с рабочим визитом в Польшу. 

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Теги: Польша, Зеленский, Дуда, РФ, Война
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Комментариев (2)
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ThaiFever    27.01.2020, 15:59
Оценка:  -5
ThaiFever
не даром Помпео ткнул пальцев в Бангладешь и сказал что это Украина
ThaiFever    27.01.2020, 15:57
Оценка:  -7
ThaiFever
дешевые клоуны
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