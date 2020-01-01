Украинский интернет-магазин угодил в скандал из-за символики РФ

Магазин продает детские игрушки с российской символикой.

Один из популярных украинских интернет-магазинов, который продает товары для детей разного возраста, попался на продаже игрушек с символикой страны-агрессора.

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Речь идет об магазине Panama.UA, передает Обозреватель.

Интересно, что магазин преподносит себя покупателю под громким лозунгом “Загляни в будущее”, однако администрацию не смущают товары с российской символикой, которые предназначены для использования детьми.

Скандал разгорелся вокруг развивающих счетах-алфавите. Там, на кубике с буквой "Ф" и подписью "флаг", изображен государственный флаг РФ. Счеты отнесены к разделу “Развитие и обучение”.

Благодаря этому комплекту, ребенок будет связывать представленные на картинках изображения со словами-обозначениями и, соответственно, с буквами, на которые эти слова начинаются, - сказано в описании к товару.

Счеты предназначены для детей panama.ua

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Также указано, что страна производитель - Китай, но продают счеты в Украине.

К слову, такие же счеты с российским триколором продаются на других популярных интернет-площадках страны.

Напомним, британская полиция приравняла герб Украины к "символам террористов". Полиция Великобритании внесла трезубец в список "символов террористов".

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