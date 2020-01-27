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Во Львове военному комиссару сожгли авто

Комментариев: 1
Военному комиссару Сабинскому неизвестные сожгли автомобиль.
Фото сгоревшего авто
Фото сгоревшего авто
facebook.com/Игорь Зинкевич

Во Львове вечером, 26 января, неизвестные сожгли автомобиль марки Mercedes 210, принадлежащий военному комиссару Олегу Сабинскому. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич у себя в Facebook

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Как сообщается, автомобиль сгорел полностью. На данный момент полиция ведет поиски поджигателей.

26.01.2020 около 22:40 в городе Львов по ул. Сиховская, по предварительной информации подожгли автомобиль Мерседес 210, который, как сказали соседи, принадлежит военному комиссару Стрийского ОГВК Олегу Алексеевичу Сабинскому, авто сгорело полностью. Сейчас полиция устанавливает причастных к данному поджогу, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Игорь Зинкевич

Напомним, ранее в Ужгороде сожгли авто дипломата – СМИ.

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Теги: Львов, Авто, Сгорело, Поджег
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Комментариев (1)
Операторська    27.01.2020, 16:14
Оценка:  0
Операторська
з чого б це спалили?
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