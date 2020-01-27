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Боевики зашли на позиции, оставленные ВСУ при разведении сил в Петровском

Комментариев: 5
С бывших украинских позиций террористы демонстративно открыли огонь, чтобы устроить провокацию.
Украинские наблюдатели сообщают о провокации боевиков
Украинские наблюдатели сообщают о провокации боевиков
Штаб ООС

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Наемники РФ на Донбассе устроили провокацию, имитировав обстрел своих позиций, чтобы обострить ситуацию на участке разведения в Петровском. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК), информирует Штаб ООС.

Как сообщается, провокация состоялась вечером 26 января в пределах участка разведения №3 в поселке Петровское.

Члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что “показательный огонь“ велся на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая и должна была зафиксировать якобы факт нарушения договоренностей о разведении сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины.

Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе, - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Напомним, ВСУ приостановили приемку БТР-4Е: Выявлен брак броневой защиты. Сейчас комиссия Минобороны и Укроборонпрома разбирается в ситуации.

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Теги: ВСУ, разведение сил на Донбассе, Петровское, боевики
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Комментариев (5)
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Woodbrother    27.01.2020, 17:23
Оценка:  +5
Woodbrother
Нелох своим приказом сдал оборудованіе позиции нашей армии российским оккупантам. Теперь наши люди вышли в поле, где нет никаких инженерных укрытий, и кремлевские нацисты убивают их на открытой местности. Так поступить мог только предатель.
WTF2wtf    27.01.2020, 17:26
Оценка:  +10
WTF2wtf
"Вышли в поле" ???
Нах так бредить?
Woodbrother    27.01.2020, 17:33
Оценка:  +7
Woodbrother
Вышли в квартиры класса люкс - так лучше ? Вы зимой в поле бывали, в палатках жили ? А копать мерзлую землю пробовали, когда из под кирки летят искры от чернозема ?
Антибес    27.01.2020, 17:14
Оценка:  -13
Антибес
Одни наёмники наибали других наёмников...Что в этом плохого?Правильно,ничего плохого!)))))
WTF2wtf    27.01.2020, 17:22
Оценка:  +11
WTF2wtf
Антиукраинский бот-шизоид из раши,
тебе только нахyй,
виртуальный ударник оккупантов ...
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