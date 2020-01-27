Боевики зашли на позиции, оставленные ВСУ при разведении сил в Петровском

С бывших украинских позиций террористы демонстративно открыли огонь, чтобы устроить провокацию.

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Наемники РФ на Донбассе устроили провокацию, имитировав обстрел своих позиций, чтобы обострить ситуацию на участке разведения в Петровском. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК), информирует Штаб ООС.

Как сообщается, провокация состоялась вечером 26 января в пределах участка разведения №3 в поселке Петровское.

Члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что “показательный огонь“ велся на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая и должна была зафиксировать якобы факт нарушения договоренностей о разведении сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины.

Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе, - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

Напомним, ВСУ приостановили приемку БТР-4Е: Выявлен брак броневой защиты. Сейчас комиссия Минобороны и Укроборонпрома разбирается в ситуации.

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