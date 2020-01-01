Пожар в одесском колледже: Главного спасателя отправили под арест

Глава одесских пожарных подозревается в халатном выполнении обязанностей, что привело в том числе и к пожару в колледже.

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В понедельник, 27 января, Заводской районный суд Николаева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского регионального главка Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктору Федорчаку. ГБР подозревает его в халатности при выполнении служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса), пишут “Факты“.

В частности из-за ненадлежащей организации надзора над пожарной безопасностью на территории города, по мнению следователей ГБР, произошли резонансные пожары: в муниципальном детском спортивно-оздоровительном комплексе “Виктория“ (16 сентября 2017 года), в центре психического здоровья (10 июня 2019 года), в гостинице “Токио Стар“ (17 августа 2019 года), а также в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (4 декабря 2019 года). Результатом всех названных ЧП стали многочисленные человеческие жертвы.

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На суде прокурор зачитал объемный текст ходатайства, в котором попросил применить к подозреваемому круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Адвокаты подсудимого считают выдвинутые ему подозрения необоснованными и просят суд не назначать их клиенту меру пресечения. В крайнем случае — отпустить под личное обязательство.

Председательствующая в судебном заседании Инна Притуляк приняла решение об избрании Виктору Федорчаку меры пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 19:00 до 07:00).

Напомним, в деле о пожаре в колледже Одессы появилась новая подозреваемая. Сообщено о подозрении заведующей хозяйством учебного заведения. Ей инкриминируется служебная халатность.

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