Захлебывался водой на дне реки: жуткие детали ДТП с утонувшим авто

Сейчас 9-летнему мальчику, который пострадал в результате ДТП, ничего не угрожает.

Мальчик, который попал в ДТП с отцом на автомобиле Hyundai Elantra в Ирпене под Киевом, сегодня находится в отделении интенсивной терапии больницы в Буче. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

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Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на комментарии врачей.

Сообщается, что 9-летний мальчик попал в ДТП вместе с отцом. Их автомобиль съехал с моста и утонул в реке Буча. Тогда сам водитель смог вытащить сына на берег и спастись самому.

Мужчина в тот же день прокомментировал, что не справился с управлением, поскольку на дорогу внезапно выбежала собака.

Мальчик 9 лет поступил с подозрением на переохлаждение. Пока он в больнице. Но его жизни ничего не угрожает. Травм у него нет, - прокомментировала врач мальчика.

В полиции также прокомментировали инцидент. Так, спикер полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что водитель ехал с сыном из бани, но не справился с управлением.

Папа с сыном парились в сауне. Потом поехали домой. Отец не справился с управлением, поскольку, по его словам, на дорогу внезапно выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и транспортное средство занесло, после чего оно слетело в реку. Но мы собаку не видели, - говорит Жукович.

Также полицейский сообщил, что папа-водитель без посторонней помощи спас своего сына.

Он справился без посторонней помощи. Вызвал скорую. Мальчика направили в реанимацию с подозрением на переохлаждение. Врачи в таких случаях всегда перестраховываются. Но все нормально. Травм никто не получил, - сказал он.

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Между тем, в соцсетях активно обсуждают ДТП. Многие очевидцы говорят, что водитель ехал из сауны в состоянии алкогольного опьянения, никакой собаки не было, а за ребенком полезли местные жители, а не отец.

В другом источнике было указано, что мужчина был пьяный и за ребенком полез не он, а рядом живущие люди, которые выбежали на шум. И что машина не от собаки уходила, а от "внезапно выскочившего" бордюра", - пишет Dasha Kovalenko на dtp.kiev.ua.

Кроме того, на местном портале Ірпінь Daily некий Ігор Коваль прямо обвиняет водителя в пьянстве.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Информация достоверная - знакомый недалеко проходил. Разбил стекло кирпичом уже в речке. Намок по пояс, - пишет мужчина.

К слову, копы не исключают версию о том, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде.

Напомним, под Киевом авто с ребенком слетело в реку и утонуло. ДТП случилось ночью.

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