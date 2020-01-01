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В Мариуполе задержали террориста "ДНР", участвовавшего в обстрелах Торецка

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Боевик "ДНР" два года обстреливал украинские позиции.
В Мариуполе СБУ задержала террориста "ДНР"
В Мариуполе СБУ задержала террориста "ДНР"
ssu.gov.ua

В Мариуполе сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "ДНР", который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В спецслужбе установили, что в самом начале войны на Донбассе житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Он входил в так называемый "1 армейский корпуса ДНР", как гранатометчик. Террорист принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы украинских позиций с позиций "Шанхай" и "6\7".

В 2016 году оп получил ранение в голову, после чего покинул ряды боевиков. В конце 2019 он приехал в Мариуполь, где искал работу. Там его и задержали оперативники СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по статье 258-3, ч.1 (создание террористической группы или террористической организации) УКУ, суд отправил его в СИЗО на время следствия.



Напомним, в Харькове спецслужбы РФ пытались взорвать ветерана "Айдара".

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Теги: Торецк, боевик, "ДНР", гранатометчик, задержание, Мариуполь
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