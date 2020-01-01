Пьяные родители насмерть забили двухлетнего ребенка и сожгли труп

Оба родителя – безработные из Закарпатья, промышлявшие сбором металлолома на свалке.

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Франковский районный суд Львова признал цыган Виталия Г. и Клару Б. виновными в умышленном убийстве их двухлетнего сына. Летом 2013 года они до смерти забили своего ребенка, а после пытались сжечь тело, пишут “Факты“.

Согласно информации суда, оба гражданских супруга родом из Закарпатья. Клара имеет начальное образование — один класс. Лишена родительских прав на четырех детей. Не работает. У Виталия образование — два класса, не работает, ранее судимый. Свидетелями характеризуется как весьма жестокий человек.

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Суд установил, что еще в период с 14 июня по 23 августа 2013 года (точная дата убийства так и не установлена) гражданские супруги жили в палатке на территории мусорной свалки города Ходоров Жидачевского района Львовской области, где собирали металлом. Однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они разъярились из-за того, что их двухлетний сын справил природную нужду прямо в палатке, и решили его жестоко наказать. Сначала мать несколько раз ударила ребенка деревянной палкой. Затем уже Виталий принялся бить малыша палкой и кулаками. От полученных тяжелых травм мальчик скончался на месте.

После этого Виталий и Клара, убедившись в смерти ребенка, решили скрыть следы преступления: труп вынесли из палатки, отнесли на некоторое расстояние, положили в картонную коробку и подожгли, — говорится в судебных документах.

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Пропажа младшего ребенка семьи была обнаружена после возвращения пары в Закарпатье — при проверке работниками Ужгородского горсовета. Женщина утверждала, что дитя забрали сотрудники социальной службы, но полиция быстро установила, что это неправда, а мальчик был убит. Нашли и коробку с его останками.

На судебном заседании обвиняемые сначала отказались от дачи показаний, но вскоре подали письменные заявления, в которых признали полностью свою вину, искренне раскаялись и просили строго их не наказывать.

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Франковский райсуд Львова в составе присяжных признал обвиняемых виновными в совершении умышленного убийства ребенка и назначил им наказание: Кларе Б. — 11 лет и 8 месяцев заключения, Виталию Г. — 11 лет и 9 месяцев заключения. Однако оба уже отбыли бо́льшую часть сроков по “закону Савченко“.

Напомним, на Прикарпатье мать убила двоих детей и пыталась покончить с собой. Попытка суицида не спасла женщину от тюрьмы.

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