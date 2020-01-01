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Дело Гандзюк:Подозреваемый Левин менял внешность, его нашли по отпечаткам

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Алексей Левин пытался скрыться от Интерпола.
Левин пытался скрыться от Интерпола, изменив внешность
Левин пытался скрыться от Интерпола, изменив внешность
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Подозреваемый в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин изменял внешность, чтобы не быть похожим на фото в базе Интерпола. Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на заявление болгарской полиции.

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Сообщается, что Левин изменил внешность, однако его  идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Также известно, что во время задержания у подозреваемого изъяли два паспорта. По информации полиции, в 2018 году пешком перешел границу Болгарии и Румынии. Прибыв в Болгарию, он нигде не регистрировался и находился там незаконно.

Напомним, вечером 24 января стало известно, что на территории Болгарии правоохранители двух стран задержали подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.

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Теги: Левин, Гандзюк, полиция, Интерпол, Болгария
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