Дело Гандзюк:Подозреваемый Левин менял внешность, его нашли по отпечаткам

Алексей Левин пытался скрыться от Интерпола.

Подозреваемый в деле о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин изменял внешность, чтобы не быть похожим на фото в базе Интерпола. Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на заявление болгарской полиции.

Читай также: Дело Гандзюк: на экстрадицию задержанного из Болгарии могут уйти годы

Сообщается, что Левин изменил внешность, однако его идентифицировать по отпечаткам пальцев.



Также известно, что во время задержания у подозреваемого изъяли два паспорта. По информации полиции, в 2018 году пешком перешел границу Болгарии и Румынии. Прибыв в Болгарию, он нигде не регистрировался и находился там незаконно.



Напомним, вечером 24 января стало известно, что на территории Болгарии правоохранители двух стран задержали подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.